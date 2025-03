Inter-news.it - Sommer vede il Feyenoord! Al via le prove generali – TS

Con Dimarco che rischia di fermarsi ai box, l’Inter evita per una volta che piova sul bagnato. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, i nerazzurri stanno seguendo il rientro – lampo – di Yann. RIENTRO – Vista la situazione, difficile pensare che Dimarco possa essere titolare a Rotterdam in Champions League. Per Inzaghi dunque, la soluzione più probabile è quella vista nel finale contro il Napoli, con Benjamin Pavard a destra e Denzel Dumfries dirottato a sinistra. Sorride invece Hakan Calhanoglu che dopo l’allenamento a parte di ieri, oggi potrebbe rientrare in gruppo. Buone notizie anche per quanto riguarda Yann: ieri lo svizzero ha iniziato a lavorare con il tutore per proteggere la mano destra dopo l’operazione per ridurre la frattura del pollice. L’ottimismo però cresce, conche ha messo nel mirino il rientro in campo nella gara di ritorno in Champions League.