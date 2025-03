Anteprima24.it - Somma Vesuviana, raccolta fondi per i lavoratori della Dema S.p.A. in difficoltà

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Aiutiamo iS.p.A. diin. A causadifficile vertenza che stanno affrontando, la maggior parte di loro rischia il licenziamento e, purtroppo, le ripercussioni economiche di questa situazione si stanno già facendo sentire”.Coloro che hanno aderito agli scioperi dell’ultimo periodo non stanno percependo stipendio. Molti di essi si trovano in condizioni economiche molto incerte: per loro è partita unasu GoFundMe.“Questi dipendenti – scrivono gli organizzatori – ogni giorno lavorano con impegno e dedizione per garantire il proprio futuro e quello delle loro famiglie. Oggi si trovano ad affrontare una situazione drammatica, con scadenze economiche urgenti come rate di mutuo, bollette, affitti e altre necessità quotidiane che non possono più essere rimandate”.