Solinas, l'ex governatore sardo rinviato a giudizio per corruzione

Si aprirà il prossimo 5 giugno davanti alla seconda sezione penale del tribunale di Cagliari il processo perche vede imputatopresidente della regione Sardegna, Christian, segretario del Partitod’Aione, è accusato di essere coinvolto in due vicende distinte, che riguardano la compravendita di un immobile e una laurea honoris causa in Albania.Nel primo caso,è accusato di aver venduto i ruderi di un’ex abbazia a Capoterra all’imprenditore Roberto Zedda per una cifra di 550mila euro, di cui 375mila euro già versati. Secondo gli inquirenti, tuttavia, il valore reale dell’immobile sarebbe di appena 72mila euro. La differenza di prezzo, ipotizzano gli investigatori, rappresenterebbe una tangente.Nel secondo caso,è accusato di aver promesso la nomina di Roberto Raimondi alla direzione generale dell’autorità di gestione del programma Eni-Cbc per il bacino del Mediterraneo in cambio di una laurea ad honorem in Albania e corsi universitari a Roma.