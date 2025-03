Quotidiano.net - Soldini: ottant’anni di storia, competenze e impegno

FRANCESCA, classe 1978, assieme al cugino Alberto, è la nuova generazione alla guida dell’impresa di famiglia. Un calzaturificio che ha fatto ladel made in Italy e attorno alla quale si è sviluppato tutto un paese, Capolona, a pochi chilometri da Arezzo. Oggi Francesca, mamma di Vittoria, una laurea in giurisprudenza, e alcuni anni passati a lavorare in grandi brand del lusso, fra ufficio stile e commerciale, è tornata alla guida dell’impresa di famiglia: "ci mettiamo il cuore – dice –. Per noi i dipendenti e i collaboratori sono persone di famiglia. Per questo, se lo stipendio dovesse arrivare il sabato, per come cade il calendario, noi lo anticipiamo al venerdì o, in passato, abbiamo anticipato la cassa integrazione". Il settore dell’artigianato ha passato alcuni periodi di grande crisi, ma, grazie alla diversificazione e alla tenacia di produrre con pellami conciati solo in Italia, ha resistito anche nei momenti più difficili.