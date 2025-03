Bergamonews.it - Sofia Goggia fa 60 podi in Coppa del Mondo: “Se l’avessero detto alla me bambina, non ci avrei creduto”

Leggi su Bergamonews.it

Col terzo posto nel Super-G di Kvitfjell, ultima gara di un weekend tutto dedicatovelocità sulle nevi norvegesi,ha centrato il sessantesimoo in carriera indel.Un risultato straordinario, in una stagione che segnava il suo rientro in gara dopo 10 mesi e che l’ha vista per sei volte terminare tra le prime tre posizioni, con due vittorie, due secondi e due terzi posti.“Ognuno ha i propri numeri, il proprio percorso, la propria storia – ha scritto in un posto sul proprio profilo Instagram la campionessa bergamasca – Certo è che se a quellache sciava a Foppolo tanti anni fa avesseroche un giorno avrebbe raggiunto quota 60indel, non so se ci avrebbe. Il weekend è stato molto solido, pochi centesimi in meno ogni giorno l’avrebbero reso eccellente, le gare sono state molto tirate e tornare sulo in un SuperG così tricky come quello di ieri (domenica 2 marzo ndr) è stata una grande soddisfazione.