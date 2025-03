Unlimitednews.it - Società slovena di autotrasporti sottrae 7 milioni al fisco, Gdf Treviso denuncia il legale

(ITALPRESS) – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale dihato alla Procura della Repubblica diilrappresentante di unadiche ha sottratto aloltre 7di euro, attraverso la fittizia ubicazione, in Slovenia, della sede principale della.L’operazione, frutto delle risultanze di una verifica fiscale condotta dai militari della Tenenza Vittorio Veneto, ha consentito di individuare in Italia il reale luogo di gestione e di amministrazione della, la quale, di conseguenza, avrebbe dovuto dichiarare i propri ricavi alitaliano.IL VIDEOL’attività in parola ha preso le mosse dalla scoperta di due complessi aziendali, siti nel territorio tra Vittorio Veneto e Conegliano, in cui veniva rilevata la presenza di diversi autoarticolati con targa estera.