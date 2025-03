Ilgiorno.it - Smog, Sala: “Non siamo in una campana di vetro. Se territorio circostante non ci segue è un problema”. Le replica da Sesto: Area B un fallimento totale

Milano, 3 marzo 2025 –a Milano: l’inquinamento dell’aria al centro di un piccato botta e risposta tra il sindaco Giuseppee il primo cittadino diSan Giovanni (il comune più popoloso della Città Metropolitana, immediatamente a ridosso del capoluogo), Roberto Di Stefano. Oggetto del contendere in particolare la ben nota misura “B” (la zona a traffico limitato nata nel 2019) e la sua efficacia per fronteggiare il. Discussione sull'efficacia delle misure "È evidente che una città da sola non riesce a risolvere i problemi di– ha detto oggi Beppealla presentazione della Alleanza per l'aria e per il clima promossa dal Comune –. Posfare tutte le Aree B, i divieti ma nonin unadi, se poi ilnon, è un".