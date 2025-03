Serieanews.com - Sliding doors Vlahovic-Zirkzee: l’indizio che in estate sarà scambio

Leggi su Serieanews.com

Due destini incrociati che sembrano scritti dallo sceneggiatore di. Coincidenza o preludio a unoche potrebbe scuotere il mercato estivo?che in– serieanews.comLa Juventus e il Manchester United si trovano di fronte a un bivio per il futuro dei loro centravanti. Dusane Joshuasono due attaccanti con qualità diverse, ma entrambi sembrano sempre meno adatti ai contesti in cui si trovano ora. Ecco perché l’idea di unoinnon è affatto campata in aria.Per la Juve, il tema è chiaro: con Thiago Motta in panchina, il centravanti ideale non è un finalizzatore puro, ma un attaccante in grado di partecipare attivamente alla manovra., che proprio con Motta è esploso a Bologna, è il profilo perfetto per il progetto bianconero, ammesso – e non concesso – che non si cambi guida tecnica a fine anno.