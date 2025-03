Zonawrestling.net - SIW: Info & Card finale Giorno del Giudizio VII (verso il Sold Out)

Lee ladi “delVII”, Prossimo Live event della Superior Italian Wrestling, in programma Domenica 9 Marzo al Teatro Cartiere Carrara di Firenze:SIWdelVIIDomenica 9 Marzo – FirenzeTeatro Cartiere Carrara – Via Fabrizio De André angolo Lungarno Aldo MoroInizio Show Ore 17.00 Apertura cancelli Ore 16.00SIW Superior Italian ChampionshipVittorio Bruni (c) Vs PicchioTLC Match for SIW Superior WILD Championship (Decision Match)Kevin Caio Vs Rafael Vs VertigoHandicap Match for SIW Tag Team ChampionshipWorld Eaters (Caesar; Davey Fusaro) (c) W/Il Divo vs Ema Corsi30-Men Superior Rumble Match for #1 Contender SIW Superior ChampionshipAtleti annunciati: Alessio Moro, Bitter Sweet Josh, Costantino, Cristian Calistri, Danila Cattani, Donny Ravarro, Elia Piddu, El Ghepardero Especial, Fabio Romano, Fabio Scabo, Matteo Grifo, Mirko Mori, Nathan Black, Nico Inverardi, Starboy, The SemSid Scala Vs Alex Flash (Special Referee Nick Radogna)Myla Grace Vs SwanSpecial Host della serata Maurizio Merluzzo.