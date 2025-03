Ilveggente.it - Sinner resta a mani vuote: cancellato in un secondo

Leggi su Ilveggente.it

Jannikcontinua a pagare per la vicenda in cui si è ritrovato coinvolto: lo hanno silurato all’improvviso, ecco per quale motivo.Lo sportivo dell’anno, la sportiva dell’anno. E ancora, la squadra, la rivelazione e il ritorno dell’anno. Sono queste le categorie relativamente alle quali, ogni anno, una giuria altamente selezionata, composta da scrittori, giornalisti sportivi ed editori, assegna i Laureus World Sport Awards. Che sarebbero, per intenderci, l’equivalente sportivo degli Oscar che annualmente ad Hollywood vengono consegnati alle stelle più luminose del mondo del cinema.in un(AnsaFoto) – Ilveggente.itGli Oscar dello sport sono stati istituiti nel 1999 e si avvalgono di sponsor e giurati di tutto rispetto. Che s’impegnano, sin dal principio, a premiare nelle varie categorie di riferimento gli atleti che si sono maggiormente distinti nel corso dell’anno precedente.