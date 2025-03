Ilveggente.it - Sinner, qualcosa si è rotto: la pena raddoppia

Jannik, oltre al danno pure la beffa: la situazione è cambiata da così a così e il motivo potrebbe essere proprio quello che temevamo.Quattro dei nove Masters 1000 della stagione si sono ritrovati orfani, dalla sera alla mattina, di uno dei tennisti più attesi in assoluto. Janniknon ci sarà e, alla luce della sua assenza, tutto potrebbe succedere da Indian Wells a Miami. Con il numero 1 del mondo fuori dai giochi, infatti, il risultato è un po’ più incerto e i giochi sono aperti, apertissimi.si è: la(AnsaFoto) – Ilveggente.itE mentre i suoi avversari fanno il conto alla rovescia in vista dell’inizio dello swing americano, lui si appresta a dare il via ad una lunga preparazione “da atletica leggera”, come l’ha definita Marco Panichi. Il suo preparatore atletico ha voluto vedere il bicchiere mezzo pieno e ha detto a Sky, nei giorni scorsi, che, al netto della delusione derivante dalla squalifica, questa sarà un’occasione ghiottissima per l’azzurro e per il suo team, che mai avevano avuto tanto tempo a disposizione per lavorare sulle cose – poche – che necessitano ancora di essere smussate.