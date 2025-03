Juventusnews24.com - Sinner ospite di Vlahovic: pranzo al J Hotel con l’attaccante della Juventus. Svelato il motivo della presenza del tennista

di RedazioneNews24dial Jconbianconero. Anche ilitaliano usa il J Medical per la parte sanitariaCome rivelato da La Gazzetta dello Sport, ieri Jannikè statodi. I due si stimavano, ma finora non si erano mai conosciuti di persona. Dopo ilc’è stato anche un scambio di regali finale: ilha regalato una sua racchetta a, che ha ricambiato con la maglia numero 9, noto tifoso del Milan, viene seguito per la parte sanitaria al J Medical e conosce bene anche il J, dove ha soggiornato in più occasioni.Leggi sunews24.com