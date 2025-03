Lapresse.it - Sinner, il coach Cahill: “Ragazzo straordinario, Italia sia fiera”

Jannik“è un, con i piedi per terra, umile, con tutti quei valori fondamentali che cerchi non solo in un atleta, ma anche in una persona con cui è bello trascorrere del tempo. Lavorare con lui è un piacere”. Parola di Darren, superdel numero 1 del mondo, nel corso di una intervista rilasciata al ‘Tennis Insider Club Podcast‘, condotto anche dalla tennista francese Caroline Garcia.“Ha attraversato un periodo difficile negli ultimi 12 mesi e il nostro compito è stato quello di proteggerlo, fargli capire che non ha fatto nulla di sbagliato e che può sempre camminare a testa alta negli spogliatoi, fiero della persona che è. Questo è stato un aspetto fondamentale per noi come squadra”, ha aggiunto ilaustraliano a proposito del caso Clostebol.Tennis, Australian Open,vs Zverev – La FinaleL’aneddoto disull’ultima stagione diSull’ultima straordinaria stagione, piena di successi, ma anche di ostacoli,ha poi rivelato un aneddoto che spiega tutta la maturità die la capacità con cui ha gestito ogni momento.