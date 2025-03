Sportnews.eu - Sinner e Darren Cahill si separano, l’allenatore svela il motivo

Leggi su Sportnews.eu

Il coach rivela il perché dell’addio tra lui e Jannik. Se il bolzanino è diventato il numero uno del tennis mondiale il merito è anche di.La carriera di Jannikha vissuto momenti di grande intensità e sfide significative, specialmente in un periodo in cui il suo allenatore,, ha espresso l’intenzione di concludere la loro collaborazione al termine della stagione 2025. Questa decisione, pur rispecchiando una prassi comune nel mondo del coaching, segna un passo importante nella crescita del tennista altoatesino e nel suo sviluppo personale e professionale.siil– sportnews.eu Foto AnsaIl rapporto traha avuto inizio in un momento cruciale per il giovane tennista. Dopo la separazione da Riccardo Piatti,ha trovato inun mentore pronto a guidarlo in una fase di transizione.