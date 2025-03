Ilveggente.it - Sinner e Alcaraz vanno ko: c’è poco da fare

ko insieme: non c’è proprio niente da. Anche lo spagnolo alza bandiera bianca. Ecco cosa ha dettoJannike Carlossono i due tennisti che, al momento, danno la sensazione di poter essere i migliori per parecchi anni. Il primo, l’italiano, come sappiamo, ha 3 mesi di squalifica dopo il caso Clostebol; il secondo, spagnolo, in questo momento non sta attraversando il suo miglior momento di forma.ko: c’èda(Lapresse) – Ilveggente.itForti sono forti, c’èda dire. Giovani, con molti anni di carriera davanti, e con la reale possibilità di vincere tutto quello che si può per un lungo periodo. Onestamente, possiamo dire, visto l’addio vicino anche di Djokovic dopo quelli di Federer e Nadal, che i due possono seguire le orme dei big 3, quelli che negli ultimi vent’anni hanno sicuramente dato un senso diverso alla storia di questo sport.