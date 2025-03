Ilrestodelcarlino.it - Sindic lascia il segno. Il Montegranaro manda ko l’Urbino

1 URBINO 0 : Taborda, Chimezie, Alidori, Urbinati, Capodaglio, Gonzalez (16’st Proesmans), Di Matteo (30’st Rozzi),(45’st Mangiacapre), Jallow (48’st Torricini), Tonuzi (10’st Perpepaj), Iuavalè. All. Eddy Mengo URBINO: Porcellini, Boccioletti, Tamagnini (17’st Giovane), Bellucci (42’st Serges), Nisi (38’st Montesi) Morelli, Zancocchia, Cusimano, Palazzi, Bardeggia (23’st Arcangeli), Sergiacomo (23’st Santi). All. Nico Mariani Arbitro: Leonardo Crincoli di Ascoli Piceno Reti: 44’Note – Ammoniti: Gonzalez, Urbinati, Proesmans, Tamagnini, Morelli, Arcangeli; Recupero: 2’pt - 5’st Riprende a vincere il, che ha superato di misura. I ducali assaporano una sconfitta immeritata dopo due vittorie consecutive. Mengo sceglie di partire con Perpepaj in panchina e affidarsi a Tonuzi davanti insieme a Jallow.