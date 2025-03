Serieanews.com - Simone Inzaghi rischia grosso: caos Inter, la decisione clamorosa del tecnico

è nei guai:, ilha preso una, ladel– SerieAnewsIl pareggio contro il Napoli può essere anche visto come il bicchiere mezzo pieno. Insomma, i nerazzurri possono rammaricarsi non poco per i due punti persi al Maradona, considerato come Billing abbia segnato solo all’87’. C’è però da evidenziare come i nerazzurri, a Napoli, abbiano giocato quasi da provinciale.Gol a parte, nessun tiro in porta dei nerazzurri, per un dominio totale da parte della squadra di Antonio Conte. Se, quindi, alla fine è arrivato solo un pareggio,può anche essere contento. Il Napoli avrebbe infatti certamente meritato di più ed uscire indenni dal Maradona per l’significa non essere in svantaggio negli scontri diretti ma anche conservare il primo posto in classifica, con un punto di vantaggio sui partenopei.