Biccy.it - Silvia Toffanin piange a Verissimo per il racconto di un’ospite

Tra i diversi ospiti cheha accolto nell’ultima puntata dic’è anche Myriam Sylla (che vorrebbe andare a Uomini e Donne). La campionessa olimpica ha raccontato della medaglia vinta a Parigi, ma anche di un capitolo molto drammatico della sua vita. Myriam ha ripercorso gli ultimi giorni di sua madre, alla quale ha tenuto la mano fino alla fine. Durante ildi Sylla,si è commossa e non ha saputo trattenere le lacrime. La conduttrice è apparsa particolarmente provata quando Myriam ha spiegato come ha fatto a comunicare la scomparsa di sua madre al fratellino e alla sorella.Stondo con Myriam#— H. (@is16) March 2, 2025Myriam Sylla, ilche ha commosso.“Quando ho saputo della malattia di mamma ho reagito male, me l’ha detto mio padre.