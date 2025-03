Lanazione.it - "Siena, il decimo inverno più caldo registrato dal lontano 1970 ad oggi"

L’, se si eccettua qualche giornata a dicembre, di fatto non c’è mai stato in città. E le temperature relativamente miti hanno rappresentato la regola. Come del resto ormai da qualche anno. A confermarlo sono i dati raccolti e sintetizzati da ’Meteo24’ prendendo come riferimento le temperatura e le precipitazioni registrate nella stazione di rilevazione, centralissima, posta al liceo scientifico Galilei. Prima cifra che spicca è quella relativa ad un aumento della temperatura rispetto alla media del periodo 1991-2020 di 1,2 gradi. E’ stata, sempre come valore medio, di 8,1°. La temperatura più alta registrata questo? Il 29 dicembre 2024: 16,8°. Quella più bassa non è andata oltre -0,9° il 15 gennaio scorso. "Si tratta delpiùdalad", osservano i previsori.