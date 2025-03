Nerdpool.it - Side Quest, ecco il trailer della nuova serie antologica in arrivo il 26 marzo su Apple TV+

TV+ ha presentato ildi “Side Quest”, laideata dallo stesso team che ha creato l’amata work comedy “Mythic Quest”, che farà il suo debutto con tutti e quattro gli episodi il 26suTV+, in concomitanza con il finalequarta stagione di “Mythic Quest”.il:Espansione dell’universo di “Mythic Quest”, “Side Quest” esplora in un formato antologico le vite dei dipendenti, dei giocatori e dei fan che hanno avuto un impatto importante nello sviluppo del gioco. Laha come protagonisti Rob McElhenney, Anna Konkle, Derek Waters, William Stanford Davis, Bria Henderson, Rome Flynn, Leonard Robinson, Gary Kraus, Annamarie Kasper, Esai Morales, Shalta Grant e altri ancora.“Side Quest” è sviluppata e prodotta esecutivamente da Ashly Burch, John Howell Harris e Katie McElhenney.