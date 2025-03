Lanazione.it - Sicurezza urbana: dalla Regione oltre 140.000 euro a 4 Comuni della provincia di Arezzo

, 3 marzo 2025 –140.000a 4diLaha deciso di assegnare 142.600a 4dicome finanziamento per i progetti da loro presentati in materia di. Si tratta di, a cui vanno 75.000, Terranuova Bracciolini a cui spettano 35.000. Castiglion Fibocchi (9.503) e Cortoona con 23.100. “In questo modo sosteniamo -spiegano il presidente, Eugenio Giani e l’assessore regionale allae ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo - l'inclusione sociale e la partecipazione attiva dei cittadini alla vitatà per accrescere il livello didelle nostre città. Così gli interventi ammessi a finanziamento sono finalizzati al riuso di spazi urbani marginali, alla promozione di attività culturali e ricreative, a sportelli sociali e ad altre importanti iniziative in grado di far diminuire il disagio sociale, per le quali è importante il coinvolgimento delle associazioni del volontariato.