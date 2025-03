Unlimitednews.it - Sicurezza pubblica, Piantedosi “Iniziative con Valditara sulla devianza giovanile”

MILANO (ITALPRESS) – “È un problema non solo di Milano ma di tutta Italia questo problema dei giovani sul quale siamo tutti impegnati a trovare delle soluzioni giuste. Sui giovani vanno fatte anche delle riflessioni che riguardano percorsi di integrazioni anche con le scuole. Comunque è un problema che non riguarda solo Milano”. Così oggi il Ministro dell’Interno, Matteo, al termine di una tavola rotonda in Prefettura del Comitato provinciale per l’ordine e la.“Ci siamo incontrati con il ministroe abbiamo affrontato proprio questi problemi della criminalità minorile. Del fatto che sia arrivato il momento che aggiorniamo leche si possono mettere in campo. Il governo ha già avviato molti filoni diper cercare di coniugare interventi di contrasto ai fenomeni delinquenziali e nello stesso tempo azioni di riqualificazione, finalizzati a intercettare i fenomeni di”, ha aggiunto