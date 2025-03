Ilgiorno.it - Sicurezza a Milano, la ricetta di Piantedosi: presidi mobili di polizia, partiamo da via Padova. Fondi per le telecamere

, 3 marzo 2025 – Oggi asi è tenuto il comitato per l'ordine e lapubblica presieduto dal ministro dell’Interno Matteo. “Con l'occasione abbiamo annunciato una iniziativa che partirà a brevissimo, in questi giorni, che sono dei moduli territoriali sul modello delle stazioni, che inizieranno dalla zona di via" ha annunciato il ministro. Presenza dellasul territorio: sperimentazione in via"Sarà un modo per dare anche il segno tangibile della riappropriazione 24 ore su 24 del territorio da parte delle forze di- ha proseguito - saremo presenti lì con uno fisso intorno al quale ruoteranno anche le volanti che faranno il controllo del territorio su quei quadranti. Saranno a disposizione della cittadinanza per ogni riferimento e anche di pronto intervento".