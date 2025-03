Agi.it - Si uccide in diretta TikTok, archiviata l'inchiesta. Il gip, "gli hater non potevano sapere che si sarebbe ammazzato"

Leggi su Agi.it

AGI - Il gip del Tribunale di Bologna, Alberto Ziroldi, ha disposto l'archiviazione per l'ipotesi di reato di istigazione al suicidio, nonchè la trasmissione degli atti alla procura perché indaghi sull'ipotesi di diffamazione, riguardo il caso deler 23enne che si tolse la vita insocial nell'ottobre 2023. Il giudice ha dunque accolto parzialmente le richieste dei familiari di Vincent Plicchi, suicida dopo essere stato vittima di cyberbullismo, investito da false accuse di pedofilia. I familiari si erano opposti alla richiesta di archiviazione presentata dal pm Elena Caruso, al termine delle indagini svolte. "Occorre evidenziare che le condotte dei soggetti coinvolti, benché moralmente del tutto riprovevoli, non paiono idonee alla configurazione del delitto di cui all'articolo 580 c.