Si rompe l’impianto antincendio e si allaga un piano della scuola

MASSA – Siun componente dele siil primo. È successo a Massa allaprimaria Galileo Galilei di Volpigliano, inclusa nell’istituto comprensivo Alfieri-Bertagnini in via Alessandro D’Ancona 1. Per consentire l’intervento di manutenzione straordinaria e riparazione del danno il sindaco Persiani ha ordinato la sospensione delle attività didattiche fino alla soluzione del problema e alla soluzione definitiva del problema.