Si introduce in una villa abbandonata e cade dal terzo piano: ragazzo gravemente ferito

Lovere. Si è addentrato all’interno diGregorini, una strutturacircondata da un muro di cinta. Il motivo non è chiaro: forse per curiosare, ipotizzano le forze dell’ordine intervenute sul posto.Sta di fatto che, giunto ale ultimodell’edificio, un adolescente è caduto alterra riportando contusioni multiple.È successo lunedì pomeriggio 3 marzo a Lovere, poco prima delle 17. Il giovane sarebbe precipitato da un’altezza di diversi metri.È stato trasportato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, secondo le prime informazioni cosciente. La prognosi è riservata, al momento non sarebbe in pericolo di vita.