Sport.quotidiano.net - Si ferma la serie positiva. La 4 Torri cade in tre set

Montecchio34volley0Parziali: 25-23, 25-17, 25-17 Si interrompe bruscamente a Montecchio Maggiore la striscia vincente della 4Volley, che finisce a tappeto dopo quattro successi di fila. Sol Lucernari si aggiudica l’incontro in maniera netta, con un 3-0 che fotografa perfettamente la giornata no dei granata che non perdevano dallo scorso 11 gennaio a Trento. Un ko pesante nel punteggio e per la classifica, anche perché fa scivolare la squadra di De Marco all’ottavo posto, superata proprio dal Montecchio Volley ma anche da Pallavolo Massanzago. Eppure in terra vicentina le cose sembravano mettersi bene per la 4Volley, avanti di un paio di punti nella fase finale del primo set (20-22). Un break di 4-0 dei padroni di casa però sposta gli equilibri, fino al 25-23 che indirizza anche il resto della partita.