Veronasera.it - Si era lanciato nel Camuzzoni dopo la spaccata in gioielleria: dimesso dall'ospedale e portato in carcere

Leggi su Veronasera.it

Nella tra il 10 e l'11 febbraio, insieme a dei complici, si sarebbe reso responsabile di tre spaccate tra città e provincia, e per sfuggire alle forze dell'ordine che si erano dirette in zona Stadio si era gettato nel canale, dal quale era stato recuperato per essere trasferito.