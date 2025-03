Ilrestodelcarlino.it - Si è spenta Ester Magnanini. Ex sindacalista dal cuore d’oro

Un grave lutto ha colpito la comunità scandianese e il mondo del volontariato. Si èla prima domenica di marzo la 76enne(foto), moglie di Vincenzo Ferri, noto tecnico radiologo in pensione dall’ ospedale Magati.ha lavorato per tanti anni alla Landini Massey Fergusson di Fabbrico, svolgendo anche attività di, tra le file della Cisl.ha dedicato la vita agli altri, i poveri in Italia come in Brasile e in tutte le regioni del mondo. Assieme al marito Vincenzo si è impegnata a realizzare progetti di cooperazione per ospedali in Brasile. In più di occasione, comeCisl, assieme al marito Vincenzo ha avuto l’onore di trattare direttamente con l’ allora Presidente Lula. Cattolica, pacifista convinta, lei che ha sempre lottato contro le industrie delle armi, oggi sarebbe triste nel vedere che in Europa si pensa all’ unica soluzione di riarmarsi.