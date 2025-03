Romatoday.it - Si assenta per assistere la madre malata e gli occupano casa: "Hanno cambiato pure lo zerbino"

Dario ha 44 anni, nella vita fa l'operaio in proprio e sbarca il lunario con lavori saltuari. Da quando è nato vive in un alloggio di proprietà del Comune di Roma in viale della Venezia Giulia, al piano terra. Il 13 gennaio, però, mentre non era in, qualcuno glielo ha occupato.