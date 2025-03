Oasport.it - Short track, l’Italia chiude senza medaglie i Mondiali juniores. Previtali penalizzato nella finale dei 1000 metri

Si chiudonopergiovanili dia Calgary. Nell’ultima giornata tutte le speranze azzurre erano riposte su Lorenzo, decisamente il migliore della spedizione italiana in Canada, ma il diciottenne lombardo è stato squalificatodeidopo che aveva concluso il traguardo al terzo posto.Purtroppo la giuria ha poi deciso di penalizzare l’azzurro per un sorpasso irregolare, portando così il canadese Victor Chartrand sul podio e posizionando in quinta posizione. La gara è stata vinta dal sudcoreano Rim Jongun davanti al cinese Zhang Bohao.Neifemminili, invece c’è stata la doppietta sudcoreana con l’oro di Kim Minji e l’argento di Oh Songmi. Bronzo per la kazaka Alina Azhgaliyeva. La migliore delle azzurre è stata Margherita Betti, eliminata ai quarti di