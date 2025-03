Oasport.it - Short track, i convocati dell’Italia per il Mondiale: 10 azzurri in gara a Pechino

L’Italia vuole chiudere in bellezza una stagione sin qui convincente e si presenterà con grandi ambizioni ai Campionati Mondiali di2025, in programma ada venerdì 14 a domenica 16 marzo. Sul ghiaccio cinese andrà in scena l’ultima rassegna iridata prima dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, quindi il livello si preannuncia stellare e non sarà semplice andare a medaglia.Il movimento azzurro, protagonista di un ottimo inverno tra Coppa del Mondo (ribattezzata World Tour) ed Europei, ha le carte in regola per migliorare il bottino raccolto nell’ultima edizione. Un anno fa a Rotterdam arrivarono infatti quattro podi e nessuna vittoria (due argenti e due bronzi), quindi l’obiettivo sarà quello di conquistare almeno un oro e collezionare tante presenze in finale.Nessuna sorpresa nelle convocazioni, che conferma di fatto il gruppo già visto recentemente a Tilburg e nel test event olimpico di Assago: Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Gloria Ioriatti e Arianna Sighel tra le donne; Mattia Antonioli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser tra gli uomini.