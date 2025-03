Spettacolo.periodicodaily.com - Shakalab Club Tour 2025: Un Viaggio Musicale tra Reggae e Hip Hop

Dopo i concerti a Madrid, Reus (Tarragona) e Barcellona con i Train To Roots, gliil 28 febbraio hanno fatto tappa a Modena e Milano, l’1 marzo, sempre con i Train To Roots. Ieri, 2 marzo in Sicilia ad Alcamo, e oggi 3 marzo a Petrosino, e Cammarata il 7 marzo. Al termine delle tappe siciliane, il collettivo farà tappa in UK il 19 marzo a Londra e il 20 marzo a Manchester.intraprende ilEuropeoIl collettivo, supportato dal noto DJ Yanez, è pronto a far vibrare i palchi di tutta Europa con il suo. Dopo aver incantato il pubblico spagnolo con concerti a Madrid, Reus e Barcellona in compagnia dei Train To Roots, la band si prepara a esibirsi in diverse città italiane, tra cui Modena, Milano e la Sicilia. Lanee proseguirà poi nel Regno Unito con due attesissimi concerti a Londra e Manchester.