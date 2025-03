Amica.it - SFILATE MILANO A-I 2025/26: L’ELEGANZA SBIGOTTITA

La buona notizia? Il nero sfina. La meno buona? Sulle passerelle milanesi per l’autunno-inverno-2026 sembrava di assistere, in generale, a una mesta processione per un compendio della moda occidentale. Fuori, la solita umidità lombarda che pialla i capelli e intristisce l’anima; dentro, una successione di défilé che sembrano messi insieme da un direttore di scena con forte inclinazione per il melodramma ottocentesco. Nero, tanto nero, di quello vedovile, serio, guerresco. Tra l’ostentazione e la disperazione abbiamo ammirato ricami sontuosi, silhouette severissime con gonne longuette stile immediato dopoguerra, pellicce tanto ipertrofiche da sembrare sotto steroidi – sintetiche o shearling trattato come fosse visone, volpe, mongolia (così almeno ci è stato raccontato, chissà? A noi sembravano vere) proterve e sfrontate, da regina decaduta – oscillanti sulle passerelle come le vestigia di un’aristocrazia ormai messa all’angolo.