Sfera Ebbasta dà il via al suo TOUR 2025 trionfo sul palco

Milano, 3 mar. (askanews) – Con il doppio show da tutto esaurito a Padova ha preso il via nel weekend ildi, prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live. Unche, proprio nel giorno della sua partenza, ha registrato l’en plein di sold out nelle sue 11 tappe nei palazzetti italiani, di scena fino all’8 aprile a Firenze, Roma, Bologna, Torino e Milano per poi lasciare il passo all’estivo con la data del 7 giugno allo Stadio Maradona di Napoli e quella del 19 luglio nel cartellone di Rock in Roma -biglietti disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati. Per il suo ritorno live, nove mesi dopo aver riempito per due volte lo Stadio San Siro,ha messo in scena -curandone personalmente ogni dettaglio- uno show galvanizzante, adrenalinico e dal forte impatto, dove tra incredibili effetti visivi, giochi di luce e potenti lanciafiamme, i 30 brani che compongono la setlist scorrono senza fiato, introdotti solo dai boati del pubblico.