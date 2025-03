Modenatoday.it - Servizio extraurbano Seta, alcune modifiche su 11 corse a partire da oggi

Leggi su Modenatoday.it

L'Agenzia per la Mobilità, a seguito del monitoraggio effettuato ed in accoglimento dirichieste pervenute, ha disposto per ildi Modena ledescritte di seguito, in vigore da lunedì 3 marzo. Eccole di seguito:Linee 400-420-430-450: viene attivata la.