Serie turca Tradimento | le anticipazioni dal 3 al 9 marzo

: ledal 3 al 9racconta la storia della famiglia Yenersoy, che all’apparenza sembra perfetta, ma nasconde segreti sorprendenti. Gli episodi sono disponibili oltre che su canale 5 anche su Mediaset Infinity.Le trame delle puntate di “”, lache racconta le vicende di una famiglia all’apparenza perfetta, in onda su Canale 5 da lunedì 3 a sabato 8alle 14:10 e in prima serata domenica 9: ledal 3 al 9Lunedì 3Behram discute con Ercan del fallimento dell’inaugurazione dello studio legale di Guzide e delle diffamazioni che ha subito. Ozan confessa a Oylum di aver pagato di tasca propria i 50mila dollari mancanti alla madre, lavorando per Oltan. Quest’ultimo, però, gli ha imposto di infiltrarsi nella Tandars per spiarla dall’interno.