Sport.quotidiano.net - Serie D. Grifone, che tristezza. Persa anche la faccia

Soltanto poche parole merita questo Grosseto. Sul campo del Trestina, squadra penultima in classifica, il vero problema non è stato quello di "non aver chiuso la partita", ma è stato quello di aver perso la: ed è inutile dire che "gli altri hanno più fame". La navicella biancorossa va sempre più alla deriva e quello che sconcerta è il modo con il quale i giocatori biancorossi stanno in campo: evidentemente il fascino della casacca delnon esiste più. Lasciamo stare per sempre i concetti di appartenenza, di legame con il territorio e di amore per la maglia: non fanno certamente parte del bagaglio culturale dei giocatori biancorossi, che si allenano cinque giorni alla settimana, come professionisti, ma alla domenica vanno in campo senza lottare, vanno in confusione al primo ostacolo e si fanno rimontare da giocatori che, invece, lottano come fanno le squadre che giocano con furore agonistico.