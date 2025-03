Sport.quotidiano.net - Serie C Girone B. Milan Futuro rimontato. Oddo stecca la prima

Leggi su Sport.quotidiano.net

LEGNAGO (Verona)Lavolta di Massimosulla panchina delè un incubo. I rossoneri, avanti con Omoregbe e in superiorità numerica da fine primo tempo, si fanno rimontare e cedono nel recupero 2-1 al Legnago. Decisivi i gravi errori dei singoli, Vos e Raveyre. Ilora è penultimo, con soli due punti di vantaggio sul Sestri Levante fanalino di coda. Assente Camarda, chiamato ancora insquadra. Al 2’subito pericoloso con Quirini di testa. Il vantaggio rossonero al 18’: il Legnago pasticcia su un corner a sfavore, Omoregbe recupera palla, si fa tutto il campo in contropiede e batte in rete. Lo stesso Omoregbe fa espellere Leoncini per grave fallo di giocodell’intervallo, ma avanti di un gol e un uomo ilsi auto-sabota nuovamente: al 47’ Diaby ruba il palla a Vos e supera con un tocco sotto Raveyre.