Sport.quotidiano.net - Serie C Girone A. Parlati a bersaglio. Pari dell’AlbinoLeffe

Leggi su Sport.quotidiano.net

ZANICA (Bergamo)Finisce 1-1 tra Albinoleffe e Novara, unche ci può stare. La Celeste, nonostante tre assenze di rilievo (Baroni, Borghini e Zoma), ha tenuto bene il campo per tutta la gara, mentre il Novara si è dimostrato squadra solida a cui è difficile fare gol. Con questol’AlbinoLeffe mantiene la quarta piazza, oggi potrà essere raggiunta dall’Atalanta U23 se batterà il Renate. La sfida col Novara è equilibrata, l’Albinoleffe prova a fare la gara e tenta un paio di incursioni in area ospite, ma alla prima conclusione il Novara passa: è il 34’ quando su una punizione di Calcagni dalla fascia destra, Da Graca colpisce in avvitamento e porta avanti gli ospiti. Nella ripresa la Celeste reagisce e al 1’ Fossati sfiora il. Risposta del Novara con Basso e Calcagni, ma al 28’ arriva ilquando il neoentrato Sorrentino imbuca per Mustacchio, il cui cross mancino trova l’inserimento vincente disul primo palo.