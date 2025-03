Sport.quotidiano.net - Serie b2 femminile. Pallavolo Grosseto, scivolone. E qualche errore di troppo

Sconfitta amara per laGiorgio Peri sul campo di Marsciano contro laMedia Umbra (3-1) nella diciassettesima giornata di B2: 25-21, 25-13, 19-25, 25-22. A parziale discolpa delle grossetane, le non perfette condizioni fisiche di alcune atlete, come Bacci scesa in campo acciaccata e in forse fino all’ultimo. Corridori in panchina per un problema alla gamba e Sallei rimasta aper motivi personali. Amareggiato per la battuta d’arresto, il tecnico delle grossetane Rossano Rossi. Alla sua formazione purè mancata la giusta concentrazione, l’approccio ed anche un po’ di umiltà per affrontare una squadra comunque forte che non ha permesso alle grossetane di chiudere i punti al primo attacco. Una brutta sconfitta che forse servirà utile per il futuro.