Serie B Nazionale la Juvecaserta perde sul campo del Sant’Antimo

Tempo di lettura: 2 minutiSi chiude con una sconfitta per la Paperdiil posticipo della XXXI giornata del campionato di. Nel PalaCasoria, nuovodi gioco della Malvin S. Antimo, i bianconeri si smarriscono nella seconda parte di gara e lasciano via libera al quintetto locale che si impone per 62-48 grazie all’aggressività della fase difensiva che ha lasciato poco spazio ai tiratori casertani, che hanno chiuso il confronto con percentuali decisamente inusuali, sia a livello singolo che collettivo.Eppure, l’avvio era stato di tutt’altro tenore con i bianconeri che hanno preso il comando delle operazioni sprecando anche qualcosa di troppo per andare al primo mini-intervallo con soli 3 punti di vantaggio (17-14). I bianconeri hanno comunque continuato a conservare la testa della gara raggiungendo un vantaggio massimo di 5 punti con un canestro di Ricci; gap che D’Argenzio e compagni hanno conservato fino all’intervallo lungo chiuso sul punteggio a proprio favore di 29-25.