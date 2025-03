Liberoquotidiano.it - Sergio Conceicao, le parole della resa Milan: "Un ambiente strano, mai capitato. E quando è così..."

"Una situazione come questa non mi è mai capitata". Allontana le voci di dimissioni, ma lediConceiçao assomigliano tanto a una bandiera bianca, una. Ilprosegue nel suo sprofondo rosso. La Lazio vince a San Siro al 98' con un rigore di Pedro e i rossoneri a vanno a -9 dal 4° posto dei biancocelesti (in attesa di Juve-Verona) dopo il terzo ko di fila in campionato. Scavalcati anche dalla Roma, ora sarebbero addirittura fuori dalla zona-Europa. E il clima di contestazione totale e senza appello a San Siro, con i cori degli ultrà contro dirigenza e giocatori e questi ultimi che rientrano negli spogliatoi senza nemmeno le canoniche "scuse" sotto la curva, racconta di una pezzi. Dia subito vicino al vantaggio, Pavlovic sfiora l'autorete. La sblocca il tap-in di Zaccagni.