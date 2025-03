Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “GEA 6. IL LIBRO DEI SEGRETI SVELATI”

Proseguono le avventure di Gea con l’arrivo in libreria e in fumetteria, dal 14 marzo, del sesto volume del fantasy adolescenziale ideato da Luca Enoch: GEA 6. ILDEIRIVELATI.Irresistibile e permalosa, iperdinamica e dormigliona, estroversa ma allo stesso tempo riservata. Gea è così, impossibile da etichettare e travolgente come un uragano di emozioni. Un’adolescente pelle e ossa, fotofobica e rockettara (o meglio, aspirante tale), ma soprattutto una ragazza che nasconde un grande segreto: lei è un Baluardo e la sua missione proteggere il mondo dalle intrusioni di creature aliene provenienti da altri piani di esistenza!In questo nuovo e atteso volume, scopriamo che non esistono, o quasi, Baluardi anziani: di solito muoiono giovani. Nel caso, il soggetto deve essere eliminato al più presto e per questo compito vengono addestrate delle squadre speciali di “eliminatori”.