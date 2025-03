Inter-news.it - Serena netto: «Tranvata di McTominay su Dumfries. Fateci capire la logica!»

L’Inter ha pareggiato col Napoli per 1-1 nell’ultima giornata di Campionato: Durante l’incontro c’è stato un episodio dubbio, su tutti, relativo al possibile calcio di rigore per i nerazzurri a causa del fallo di Scottai danni di Denzel. Sul punto si è espresso anche Aldo.IL CONTATTO – L’Inter e il Napoli si sono divisi la posta nel big match della ventisettesima giornata del Campionato di Serie A 2024-2025, con un episodio che ha visto Denzelprotagonista. Il match, conclusosi con il punteggio di 1-1, ha visto i partenopei agguantare il pareggio all’87’ grazie al tap-in di Philip Biling su ribattuta di Josep Martinez al tiro dello stesso calciatore danese. Ma ad accendere le polemiche è stato l’episodio del possibile calcio di rigore non assegnato all’Inter per il contatto in area tra Scotte Denzel