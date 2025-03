Sport.quotidiano.net - Seravezza da trasferta. Seconda vittoria di fila

Leggi su Sport.quotidiano.net

poggibonsi 02 POGGIBONSI (4-3-3): Pacini; Pisco (17’ st D’Amato), Fremura, Martucci, Cecconi; Massai (36’ st Belli), Mazzolli, Valori (31’ st Mignani); Boganini (17’ st Poggesi), Vitiello, Bellini. (A disposizione: Bruni, Marcucci, Borri, Seri, Salvadori). All. Stefano Calderini.(4-2-3-1): Lagomarsini; Sanzone, Menghi, Coly, Mosti; Bedini, Greco (38’ st Sforzi); Paolieri (25’ st Sava), Cesari (42’ st Salerno), Lepri (29’ st Raineri); Bocci (43’ st Accorsini). (A disposizione: Borghini, Turini, Conde, Bartolini). All. Lucio Brando. Arbitro: Matteo Cerqua di Trieste. Reti: 33’ st autorete Mignani (S), 41’ st rigore Bedini (S). Note: ammoniti Pisco (P), Valori (P), Massai (P), Boganini (P) e Greco (S). POGGIBONSI –diinper ilche espugna con risultato "all’inglese" lo stadio “Stefano Lotti“ di Poggibonsi inguaiando la squadra giallorossa della Valdelsa che non vince da 7 partite e che ha esonerato l’allenatore.