Senza gli Usa non si va da nessuna parte

Roma, 3 marzo 2025 – Anche nel 1993 quando nacque l’Ue con il trattato di Maastricht, tutti condividevano lo stesso obiettivo: fare l’Europa. Se fino ad ora questo non è successo in modo pieno, concreto, non poteva essere il vertice di ieri a Londra a fare il miracolo di individuare e costruire una forza che difendesse il continente e in particolare l’Ucraina. Sul "come", restano infatti importanti divisioni. Non a caso il premier inglese ha parlato di "volontari" che garantiscano la futura pace. Tra i volontari, però, nonostante il brunch amichevole, Giorgia Meloni ha spiegato che non ci sarà l’Italia che continua a pensare più seriamente a un ombrello Nato; che apprezza l’entusiasmo di Starmer, ma occorre rimettere tutte le carte sul tavolo prima di fare qualunque rilancio. E non c’è, per ora, neppure l’America visto che la Casa Bianca non manca di ribadire che tocca all’Ue garantire la sicurezza dell’Ucraina.