Sensibilità chimica multipla | Un protocollo in ospedale per chi ha questa patologia

Forlì, 3 marzo 2025 – Negli ospedali italiani, i pazienti affetti da(Mcs) affrontano un’ulteriore battaglia oltre alla malattia: la difficoltà di essere riconosciuti e accolti in ambienti adeguati. L’Associazione Amica ha avviato un confronto con le direzioni sanitarie dell’Ausl Romagna per garantire protocolli operativi specifici, affinché chi soffre dipossa ricevere cure in condizioni di sicurezza. Una delegazione guidata da Olga Bonazza, Luciano Tancini, referenti regionali dell’ente e Lina Pavanelli, rappresentante dell’Associazione nazionale per il riconoscimento della Mcs e malattie ambientali, ha incontrato nei giorni scorsi il direttore di presidio, Francesco Sintoni, per discutere le procedure operative dei pazienti affetti da Mcs in caso di ricovero, accesso al pronto soccorso o agli ambulatori ospedalieri.