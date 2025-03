Ilfattoquotidiano.it - “Sembriamo una Goleador”. “No, è il costume di Robin”: i tifosi inorriditi (anche) dalla maglia del Milan. Il commento di Di Canio è brutale

“Questaè l’emblema della stagione del“. Irossoneri non ci stanno. Dopo la terza sconfitta consecutiva in campionato, arrivata domenica sera a San Siro contro la Lazio, gli uomini di Sergio Conceiçao sprofondando ancora di più dentro una crisi che sembra non avere fine. Eliminati ai playoff di Champions League dal Feyenoord, prossimo avversario dell’Inter, e nono posto in campionato a – 9 dal quarto posto (ma la Juventus giocherà questa sera il posticipo della 27esima giornata con il Verona). E pere opinionisti televisivi, l’immagine della stagione delè proprio racchiusa nellaindossata nel match contro gli uomini di Marco Baroni.Firmata dallo sponsor tecnico Puma, in collaborazione con Off-White, la divisa è colorata di rosso, nero, verde e giallo per comporre la bandiera panafricana.