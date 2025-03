Movieplayer.it - Segreti di famiglia: una seconda vita (e nuovi fan) per la serie turca su Mediaset Infinity?

Dopo la programmazione ballerina di Canale5, tornadiin streaming con una programmazione regolare fino a maggio. Qual è il segreto della soap crime? Le seconde possibilità piacciono a tutti. Anche quando si tratta di palinsesti. Potrebbe succedere proprio questo adiil classico esempio di- in questo caso- che ha costruito intorno a sé un nutrito gruppo di fan ma non altrettanti spettatori nelle prime e seconde serate e nei pomeriggi in cui ha provato a programmarla lo scorso anno ad intermittenza e in modo piuttosto regolare. Ora la dizi potrebbe trovare nuovo pubblico e riacchiappare il vecchio grazie a, che renderà disponibile gratuitamente ed in esclusiva laparte della prima stagione (65 episodi) .